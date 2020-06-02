Яруллин — о новом контракте: шёл месяц Рамадан, я не хотел ввязываться в переговоры

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал подписание нового однолетнего контракта с клубом.
«Хотелось бы подписать контракт на более долгий срок. Но каждый год можно переподписывать контракт. Работаем с одним клубом уже долго, не думаю, что будут проблемы.
У мусульман был священный месяц Рамадан, мы соблюдали пост. Весь год мы занимаемся делами и работой, но Рамадан это время для религии, духовного развития. Из-за этого не хотел ввязываться в переговоры, их вели мои представители, сам я прямого участия не принимал», — рассказал Яруллин в эфире «Матч ТВ».
В минувшем сезоне 27-летний защитник в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+13» и 39 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Яруллин набрал 2 (0+2) очка при показателе «+5».
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