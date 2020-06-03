А. Свечников пожертвовал 2,5 тыс. масок и 25 контейнеров антисептика детской организации

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников сделал щедрое пожертвование, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Сара Сив. Российский хоккеист подарил 2,5 тыс. защитных масок и 25 контейнеров антисептика крупной детской спортивной организации.
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
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