Мессье: реальная лакмусовая бумажка для игрока — после трёх лет в НХЛ

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, экс-капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Мессье поделился мнением об игре «Эдмонтон Ойлерз».



«Они великолепны. Коннор Макдэвид и другие молодые ребята нарабатывают опыт. Я всегда говорил, что это две большие разницы: стремиться попасть в НХЛ и пытаться тут закрепиться. Но реальная лакмусовая бумажка происходит после первых трёх лет в НХЛ, когда ты пытаешься выиграть. Игра приобретает совершенно другой контекст, когда ты стараешься сделать что-то необходимое для завоевания чемпионства. В лиге сейчас есть много прекрасных игроков, которые провели уже четыре-пять лет и начинают понимать, что победный хоккей сильно отличается от игры в регулярном сезоне.



Драйзайтль — поразительный хоккеист. Это ещё один парень, который в нужный момент способен выводить игру на новый уровень, обладает способностью делать окружающих лучше, хоккейно мыслить на ином уровне. И, опять же, он один из тех молодых игроков, начинающих понимать, что нужно сделать для победы», — цитирует Мессье официальный сайт НХЛ.