Ларак: всё, что сейчас делает правительство с экономикой, даже хуже, чем сам коронавирус

Бывший тафгай клубов Национальной хоккейной лиги Жорж Ларак рассказал, как боролся с коронавирусом.

«Во время болезни мне было тяжело дышать, поднялась высокая температура, но я знал, что справлюсь с вирусом. Даже в больничной комнате я старался выполнять упражнения, так как знал, что движение активирует работу моей иммунной системы, а если просто лежать, болезни будет проще победить меня. Люди в палате смотрели на меня как на сумасшедшего. Ожидалось, что я проведу в больнице две недели, но уже через четыре дня меня выписали.



Представляете, прямо в больнице я делал приседания. У меня ещё на носу висела трубочка, а я не мог остановиться. Медсестры спрашивали, когда я угомонюсь, а я отвечал: „А что мне делать всё это время? Лежать 24 часа и помирать? Я так не могу“. Я сказал себе, что не буду просто смотреть за тем, как умирают люди, а многие из пациентов приезжали в больницу с таким настроем.



Но по правде говоря, я был моложе почти всех в два раза. Я смотрел на всё это и думал: „Что я тут делаю?“ Конечно, я переживал за остальных людей, но понимал, что моя иммунная система справится с вирусом. Моё мнение — рано или поздно все мы переболеем коронавирусом, так как вакцины пока нет. Нужно научиться жить с ним. Когда вы выходите из дома, почти нереально не столкнуться с вирусом, и нужно подготовить свой организм к возможной болезни. Единственный способ избежать её — запереться в четырёх стенах, а в остальных случаях — от неё не скрыться.



По мне, всё, что сейчас делает правительство с экономикой, даже хуже, чем сам коронавирус. Если бизнесам не дадут работать ещё несколько месяцев, представляете, сколько компаний обанкротится, какая депрессия накроет людей, сколько случится самоубийств на этой почве? Проблем будет столько, что после COVID мы столкнёмся с чем-то ещё более серьёзным.



Отношение властей к этой ситуации неправильное. Людей пугают просто так, они запуганы так, что боятся всего. А теперь ещё компании, которые занимаются разработкой вакцины, заработают триллионы долларов. Люди же рванутся покупать её, так как их запугали», — приводятся слова Ларака в телеграм-канале «Эпицентр».