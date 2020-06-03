Обладатель Кубка Гагарина Евгений Григоренко заключил контракт с «Ладой»

«Лада» заключила контракт с нападающим Евгением Григоренко, сообщается в официальном «твиттере» тольяттинского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.



Хоккеист в сезоне-2019/2020 выступал за «Хумо», в составе которого в 51 матче регулярного чемпионата набрал 39 (18+21) очков, став лучшим бомбардиром ташкентской команды. В 11 матчах плей-офф — 6 (3+3) баллов.

Евгений Григоренко — воспитанник магнитогорского хоккея. Вместе с молодёжной командой «Стальные Лисы» он стал обладателем Кубка Харламова (2010), а также дважды участвовал в Кубке Вызова МХЛ (2011 и 2012).

В 2014 году Евгений в составе магнитогорского «Металлурга» завоевал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ Григоренко сыграл в 194 матчах регулярного чемпионата и 13 встречах плей-офф, набрав 55 (26+29) и 5 (1+4) очков соответственно.