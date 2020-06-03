«Рейнджерс» собираются вернуть Андерссона на плей-ин. Ранее игрок просил обмена из клуба

«Нью-Йорк Рейнджерс» намерен вернуть нападающего Лиаса Андерссона в расположение клуба на продолжение сезона, информирует Göteborgs-Posten. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2020/2021.

21-летний форвард начал нынешний сезон в клубе НХЛ. В декабре 2019 года Лиас рассорился с руководством и тренерским штабом «Рейнджерс», будучи недовольным своей ролью в команде и игровым временем. Зимой Лиас запросил обмен в другой клуб НХЛ, однако «Рейнджерс» не нашли варианта для игрока.

В результате бывший капитан молодёжной сборной Швеции вернулся на родину, отыграв конец сезона в «ХВ-71» в рамках аренды. Сообщается, что теперь президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон и главный тренер команды Дэвид Куинн готовы рассмотреть вариант с возвращением игрока в клуб уже на раунд плей-ин с «Каролиной Харрикейнз».

«Мы находимся в диалоге с «Рейнджерс». Я могу подтвердить эту информацию. Но я не стану комментировать какие-либо детали из уважения ко всем сторонам», — заявил агент игрока Патрик Аронссон.