Бывший вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин покинет правление КХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин покинет правление КХЛ, сообщает РБК. Решение о новом представителе примет президент клуба Виктор Рашников.

Заочное голосование совета директоров КХЛ по новому составу правления пройдет в ближайшие дни, сообщил источник РБК, близкий к совету директоров КХЛ. Сейчас представителем «Металлурга» является бывший вице-президент клуба Величкин, который занимается взаимодействием с клубами.

Величкин работал в «Металлурге» на руководящих должностях с 1991 года с небольшим перерывом на время деятельности в КХЛ (2010–2012). 11 октября 2019 года он покинул клуб. Вместо него за оперативное управление «Металлургом» стал отвечать Сергей Ласьков.