Бывший вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин покинет правление КХЛ
Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин покинет правление КХЛ, сообщает РБК. Решение о новом представителе примет президент клуба Виктор Рашников.
Заочное голосование совета директоров КХЛ по новому составу правления пройдет в ближайшие дни, сообщил источник РБК, близкий к совету директоров КХЛ. Сейчас представителем «Металлурга» является бывший вице-президент клуба Величкин, который занимается взаимодействием с клубами.
Величкин работал в «Металлурге» на руководящих должностях с 1991 года с небольшим перерывом на время деятельности в КХЛ (2010–2012). 11 октября 2019 года он покинул клуб. Вместо него за оперативное управление «Металлургом» стал отвечать Сергей Ласьков.
«700 миллионов на семь человек. Вот как велась работа». И. Воробьёв — о селекции Величкина
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