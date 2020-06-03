Широков: «Спартак» не зря был в прошлом сезоне в пятёрке лучших команд КХЛ по посещаемости

Нападающий «Спартака» Сергей Широков поделился ожиданиями от выступления в составе красно-белых под руководством главного тренера Олега Знарка.
«Все знают Олега Валерьевича, знают его требования и относятся к нему с большим уважением. Наверное, поэтому ему удалось добиться в хоккее таких результатов. До перехода в «Спартак» мы разговаривали. В основном на общие темы. Мне сказали, что хотят меня видеть в команде, и я дал свое согласие. Оставалось лишь провести обмен с «Авангардом». Для меня это большой вызов и большая мотивация. Роль найдётся в процессе предсезонки и в зависимости от партнёров, хотя большой разницы, с кем играть, нет. Надо выходить на лёд, выкладываться в каждом моменте и набирать очки.
На «Авангард» ходили пять тысяч болельщиков? Весь спорт в первую очередь существует для болельщиков. Балашихе надо отдать должное, потому что сначала людям было непривычно, ведь команда переехала из Омска. Но на финале с ЦСКА уже был полный дворец, за что болельщикам огромное спасибо. А «Спартак» не зря был в прошлом сезоне в пятёрке лучших команд лиги по посещаемости. Здорово, когда много фанатов тебя поддерживают, потому что это помогает идти вперёд, это тебя вдохновляет. Чем больше народа на трибунах, тем лучше», — цитирует Широкова пресс-служба московского клуба.
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