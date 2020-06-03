Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кросби: убийство Джорджа Флойда нельзя игнорировать. Найдём решение с помощью диалога

Кросби: убийство Джорджа Флойда нельзя игнорировать. Найдём решение с помощью диалога
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал резонансное убийство Джорджа Флойда в США. Афроамериканец был задержан полицией, во время задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и скончался.

«То, что случилось с Джорджем Флойдом, нельзя игнорировать. Расизм, который существует сегодня во всех формах, неприемлем. Не могу представить, с какой дискриминацией ежедневно сталкиваются темнокожее население и меньшинства. Я буду слушать и учиться, чтобы помочь изменить ситуацию. Вместе мы найдём решение с помощью диалога и коллективных усилий», – цитирует Кросби аккаунт «Питтсбурга» в «Твиттере».

Sportsnet: где голоса Кросби или Макдэвида? Белые спортсмены не хотят говорить о расизме
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020