Кросби: убийство Джорджа Флойда нельзя игнорировать. Найдём решение с помощью диалога

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал резонансное убийство Джорджа Флойда в США. Афроамериканец был задержан полицией, во время задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и скончался.



«То, что случилось с Джорджем Флойдом, нельзя игнорировать. Расизм, который существует сегодня во всех формах, неприемлем. Не могу представить, с какой дискриминацией ежедневно сталкиваются темнокожее население и меньшинства. Я буду слушать и учиться, чтобы помочь изменить ситуацию. Вместе мы найдём решение с помощью диалога и коллективных усилий», – цитирует Кросби аккаунт «Питтсбурга» в «Твиттере».

Sportsnet: где голоса Кросби или Макдэвида? Белые спортсмены не хотят говорить о расизме