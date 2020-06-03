Тренер «Оттавы»: нам достанется первый номер драфта, точно говорю. Мне всегда везёт
Главный тренер клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Ди-Джей Смит выразил надежду, что грядущий драфт поможет усилить его команду.
«У нас уже есть хорошие игроки, есть хорошие игроки на подходе, а также мы рассчитываем на этот драфт. Говорят, что это самый глубокий драфт за долгое время. Мы будем три раза выбирать в первом раунде, возможно — первыми. И когда получаешь таких игроков, они могут стать решающими для развития клуба.
Мне всегда везло с тем, что я хочу получить, так что я уже запланировал нам первый номер, всё решено. Вот так вот, у нас будет первый выбор. Точно вам говорю», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 3 июня 2020
-
17:56
-
17:38
-
17:13
-
16:40
-
16:25
-
15:58
-
15:30
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:15
-
11:06
-
10:55
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
00:58
-
00:43
-
00:18
- 2 июня 2020
-
23:36
-
23:15
-
22:57
-
22:31
-
21:59
-
21:28
-
20:58
-
20:31
Партнерский контент