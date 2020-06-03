Тренер «Оттавы»: нам достанется первый номер драфта, точно говорю. Мне всегда везёт

Главный тренер клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Ди-Джей Смит выразил надежду, что грядущий драфт поможет усилить его команду.



«У нас уже есть хорошие игроки, есть хорошие игроки на подходе, а также мы рассчитываем на этот драфт. Говорят, что это самый глубокий драфт за долгое время. Мы будем три раза выбирать в первом раунде, возможно — первыми. И когда получаешь таких игроков, они могут стать решающими для развития клуба.



Мне всегда везло с тем, что я хочу получить, так что я уже запланировал нам первый номер, всё решено. Вот так вот, у нас будет первый выбор. Точно вам говорю», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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