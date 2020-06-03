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Полуэктов: русскоговорящий тренер лучше донесёт философию до хоккеистов «Барыса»

Полуэктов: русскоговорящий тренер лучше донесёт философию до хоккеистов «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший вратарь сборной Казахстана Павел Полуэктов поделился мнением о поисках главного тренера «Барыса».

«У кого-то получается взаимодействовать с иностранными специалистами, невзирая на языковой барьер. В любом случае для тренера очень важно донести до хоккеистов детали тактики и философии игры. Понятно, что общий рисунок игры для всех будет понятен, а какие-то детали и суть могут потеряться. Русскоговорящий специалист, на мой взгляд, лучше донесёт свою философию до хоккеистов.

Очень приятно и интересно наблюдать за „Барысом“, тем более после того, как команда перебралась на новую арену. Это классная арена, одна из лучших в лиге. Думаю, это немаловажный фактор, который повлиял на прогресс в игре „Барыса“. Думаю, что улучшилась селекция, выросла казахстанская молодёжь, которая потихоньку выходит на ведущие роли в команде, те же Никита Михайлис, Аркадий Шестаков. Ребята уже не на втором плане, а выходят на первый и дополняют общую картину игры», — цитирует Полуэктова Sports.kz.

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