Полуэктов: русскоговорящий тренер лучше донесёт философию до хоккеистов «Барыса»

Бывший вратарь сборной Казахстана Павел Полуэктов поделился мнением о поисках главного тренера «Барыса».



«У кого-то получается взаимодействовать с иностранными специалистами, невзирая на языковой барьер. В любом случае для тренера очень важно донести до хоккеистов детали тактики и философии игры. Понятно, что общий рисунок игры для всех будет понятен, а какие-то детали и суть могут потеряться. Русскоговорящий специалист, на мой взгляд, лучше донесёт свою философию до хоккеистов.



Очень приятно и интересно наблюдать за „Барысом“, тем более после того, как команда перебралась на новую арену. Это классная арена, одна из лучших в лиге. Думаю, это немаловажный фактор, который повлиял на прогресс в игре „Барыса“. Думаю, что улучшилась селекция, выросла казахстанская молодёжь, которая потихоньку выходит на ведущие роли в команде, те же Никита Михайлис, Аркадий Шестаков. Ребята уже не на втором плане, а выходят на первый и дополняют общую картину игры», — цитирует Полуэктова Sports.kz.