Полуэктов: русскоговорящий тренер лучше донесёт философию до хоккеистов «Барыса»

Бывший вратарь сборной Казахстана Павел Полуэктов поделился мнением о поисках главного тренера «Барыса».
«У кого-то получается взаимодействовать с иностранными специалистами, невзирая на языковой барьер. В любом случае для тренера очень важно донести до хоккеистов детали тактики и философии игры. Понятно, что общий рисунок игры для всех будет понятен, а какие-то детали и суть могут потеряться. Русскоговорящий специалист, на мой взгляд, лучше донесёт свою философию до хоккеистов.
Очень приятно и интересно наблюдать за „Барысом“, тем более после того, как команда перебралась на новую арену. Это классная арена, одна из лучших в лиге. Думаю, это немаловажный фактор, который повлиял на прогресс в игре „Барыса“. Думаю, что улучшилась селекция, выросла казахстанская молодёжь, которая потихоньку выходит на ведущие роли в команде, те же Никита Михайлис, Аркадий Шестаков. Ребята уже не на втором плане, а выходят на первый и дополняют общую картину игры», — цитирует Полуэктова Sports.kz.
- 3 июня 2020
-
19:23
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
17:56
-
17:38
-
17:13
-
16:40
-
16:25
-
15:58
-
15:30
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:15
-
11:06
-
10:55
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
00:58
-
00:43
-
00:18
- 2 июня 2020
-
23:36
-
23:15
-
22:57
-
22:31