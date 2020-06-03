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Сына Александра Гуськова обменяли из «Лондона»

Сына Александра Гуськова обменяли из «Лондона»
Хоккей / Прочие 0

Нападающего Матвея Гуськова обменяли из клуба Юниорской лиги Онтарио «Лондон» в выступающий в той же лиге «Норз Батальон», информирует аккаунт Wild Prospects & Young Players в «Твиттере». Данный обмен никак не повлияет на принадлежность российского нападающего к системе клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд».

19-летний Гуськов в прошедшем сезоне провёл за «Лондон» 62 матча, записав на свой счёт 30 (16+14) очков при показателе полезности "+6" и 48 минутах штрафного времени.

Напомним, Гуськов был выбран «Миннесотой» под общим 149-м номером на драфте 2019 года.

Матвей Гуськов — сын известного хоккеиста Александра Гуськова, сейчас работающего на должности вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея

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