Холтби: Америка не будет великой, пока жизни темнокожих не станут важны

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал ситуацию с протестами в США. Напомним, протесты начались после убийства Джорджа Флойда. Афроамериканец был задержан полицией, во время задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и скончался.
«Бесчеловечных преступлений, основанных на расовой неприязни, которые были совершены в течение столетий американской истории, достаточно, чтобы наполнить глаза слезами. Но это всё ещё происходит, даже в 2020 году. Это не должно происходить, но происходит.
Голоса тех, кто встает и идёт бороться за правду, не останутся в тишине. Продолжайте бороться. Обещаю обучить тому, за что вы сражаетесь, не только себя, но и своих детей, семью и всех, кто будет слушать. Америка никогда не будет великой, пока жизни всех чёрных не станут важны», — написал Холтби в «Твиттере».
- 3 июня 2020
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