Артур Калиев подписал контракт новичка с «Лос-Анджелесом»

Защитник Джордан Спенс и нападающий Артур Калиев подписали контракты новичков с «Лос-Анджелес Кингз», информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. Игроки поставили подписи под стандартными соглашениями сроком на три сезона.
18-летний Калиев в прошедшем сезоне провёл 57 матчей в Юниорской лиге Онтарио, записав на свой счёт 98 (44+54) очков.19-летний Спенс в Главной юниорской хоккейной лиги Квебека отыграл 60 матей, заработав 52 (9+43) очка.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Канадская хоккейная лига объявила об отмене плей-офф и розыгрыша Мемориального кубка. Таким образом, сезон завершён для команд, представляющих QMJHL, OHL и WHL – юниорскую лигу Квебека, юниорскую лигу Онтарио и Западную хоккейную лигу. Ранее аналогичные решения по отдельности приняли все лиги.
- 3 июня 2020
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