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Вайсфельд — о переходе Капризова в ЦСКА: вы даже не представляете, от кого был звонок

Вайсфельд — о переходе Капризова в ЦСКА: вы даже не представляете, от кого был звонок
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился воспоминаниями о переходе нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. Вайсфельд тогда был генеральным менеджером уфимского клуба.

«Вы даже не представляете, от кого был звонок! Крайне удивлён. Такие люди мне вообще не звонили!

В «Салавате Юлаеве» право подписи имели два человека — генеральный директор и генеральный менеджер. Но я сразу сказал: «Все документы, связанные с трансферами и контрактами, подписываю только я». Гендиректор подписывал перелёты, питание, гостиницы — такие дела.

Когда мне сказали, что надо отдать Капризова, ответил: «Это ваше право. Вы руководители. Но я свою подпись под этим контрактом не поставлю». И её там нет», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

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