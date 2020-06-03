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Кёрран: я выкупил свой контракт у «Авангарда», но не за 20 млн рублей. Сумма была меньше

Кёрран: я выкупил свой контракт у «Авангарда», но не за 20 млн рублей. Сумма была меньше
Хоккей / КХЛ 0

Канадский защитник Коди Кёрран прокомментировал подписание контракта с «Анахайм Дакс». Ранее игрок договорился с «Авангардом», из-за чего ему пришлось выплатить «ястребам» компенсацию.

«У меня даже нет слов, чтобы описать, как много это значит для меня. Я мечтал об этом всю свою жизнь и говорил это во всех интервью на протяжении последних лет. В тот день, когда вы перестанете мечтать о НХЛ, вам нужно перестать играть в хоккей. Значит, вы не слишком этого хотите.

Я выкупил контракт у «Авангарда», заплатив чуть меньше 3 млн крон (около 20 млн рублей — Прим. «Чемпионата»)? Это не совсем правильно. Я действительно выкупил контракт, но не платил таких больших денег. Названную вами сумму можно сократить больше, чем в два раза», — цитирует игрока Hockeynews.se.

Коди Кёрран подписал контракт с «Анахаймом» на два года
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