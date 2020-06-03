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Паризе: серия «Миннесоты» и «Ванкувера» будет хорошей, нас ждёт испытание

Паризе: серия «Миннесоты» и «Ванкувера» будет хорошей, нас ждёт испытание
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Зак Паризе поделился ожиданиями от встречи с «Ванкувер Кэнакс» в предварительном раунде Кубка Стэнли.

«У них впереди очень хорошая группа игроков, отличные нападающие и очень хорошие вратари. Их вратарь делал очень хорошие сейвы в матчах с нами, так что нас ждёт испытание. У них мобильные защитники, которые любят подключаться к атакам и нападать четырьмя игроками. Нам удавались против них хорошие матчи, так что серия должна быть хорошей», — приводит слова Паризе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ, прерванный из-за коронавируса, не будет доигран. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, имеющие наибольший процент побед в завершённой регулярке.

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