Вайсфельд рассказал, почему Умарк мог выбрать «Барыс» вместо «Салавата Юлаева»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился воспоминаниями о подписании форварда Линуса Умарка в «Салават Юлаев». Вайсфельд тогда был генеральным менеджером уфимского клуба.
«Дело было так. У Умарка заканчивается контракт с «Йокеритом». Я звоню его агенту Игорю Парашкину: «Нам интересен Умарк». — «Классно, с удовольствием! Сколько денег?» — «80 миллионов рублей». — «Лёнь, «Барыс» даёт 120». — «Я — пас. Слишком большая разница».
И вдруг снимают Нурлана Оразбаева, президента «Барыса». Я набираю Парашкину: «Игорь, ты новости вообще смотришь? Видел, что в «Барысе» революция?» — «И что?» — «80 миллионов за Умарка на столе. Ну а 120 — неизвестно где».
Скандинавы в этой ситуации, как правило, говорят своему агенту: «Подписывай на 80 млн, и я поехал в отпуск с семьей, уже зная, что контракт есть. Мне важна стабильность».
Парашкин звонит Умарку, и тот соглашается. Уфа — хороший город, «СЮ» — сильный клуб. И мы его подписываем», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
- 3 июня 2020
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