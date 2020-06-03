«Один день из моей жизни в Тампе». Сергачёв снял интересное видео
Хоккеисты Национальной хоккейной лиги продолжают занимать себя во время карантина. Российский защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв снял видео с режимом своего дня.
Посмотреть видео можно в аккаунте Михаила Сергачёва в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки возобновления чемпионата остаются неизвестными, тренировочные лагеря начнутся не раньше июля.
- 3 июня 2020
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