«Один день из моей жизни в Тампе». Сергачёв снял интересное видео

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги продолжают занимать себя во время карантина. Российский защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв снял видео с режимом своего дня.

Посмотреть видео можно в аккаунте Михаила Сергачёва в «Инстаграме».



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки возобновления чемпионата остаются неизвестными, тренировочные лагеря начнутся не раньше июля.