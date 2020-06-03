Макдэвид: как белый мужчина и спортсмен, признаю, что мы живём привилегированной жизнью

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал протесты в США после убийства афроамериканца, совершённого полицейским.
«Как и все, я видел ужасное убийство Джорджа Флойда и чувствовал себя беспомощно. Наблюдал за протестами против расизма и социальной несправедливости, которые есть в нашем мире, и понимаю, что нужно прилагать больше усилий для самовоспитания. Нужно больше узнать об истории расизма в нашей стране и больше слушать мнение сообщества афроамериканцев и другие расовых меньшинств.
Как молодой белый мужчина и профессиональный спортсмен, признаю, что мы живём очень привилегированной жизнью. Считаю, пришло время выйти из зоны комфорта, не сидеть сложа руки и быть частью того, что положит конец расизму в нашем обществе», — написал Макдэвид в «Твиттере».
- 3 июня 2020
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