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Макдэвид: как белый мужчина и спортсмен, признаю, что мы живём привилегированной жизнью

Макдэвид: как белый мужчина и спортсмен, признаю, что мы живём привилегированной жизнью
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал протесты в США после убийства афроамериканца, совершённого полицейским.

«Как и все, я видел ужасное убийство Джорджа Флойда и чувствовал себя беспомощно. Наблюдал за протестами против расизма и социальной несправедливости, которые есть в нашем мире, и понимаю, что нужно прилагать больше усилий для самовоспитания. Нужно больше узнать об истории расизма в нашей стране и больше слушать мнение сообщества афроамериканцев и другие расовых меньшинств.

Как молодой белый мужчина и профессиональный спортсмен, признаю, что мы живём очень привилегированной жизнью. Считаю, пришло время выйти из зоны комфорта, не сидеть сложа руки и быть частью того, что положит конец расизму в нашем обществе», — написал Макдэвид в «Твиттере».

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