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Тренер «Миннесоты»: мне нравилось состояние команды до паузы, жду такого же возвращения

Тренер «Миннесоты»: мне нравилось состояние команды до паузы, жду такого же возвращения
Хоккей / НХЛ 0

Тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о выборе основного вратаря в квалификационной серии плей-офф с «Ванкувер Кэнакс».

«Мы ждём, что Алекс Стэлок и Деван Дубник будут готовы играть, а у нас будет возможность сделать выбор. И, будем надеяться, этот выбор будет очень сложным, потому что они оба будут готовы.

Нам нравится состояние нашей команды и то, где мы находились в момент паузы. Так что я жду, что мы вернёмся на той же самой волне», — приводит слова тренера Star Tribune.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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