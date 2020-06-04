«Есть желание что-нибудь поменять». Кирилл Кабанов может вернуться в КХЛ

Нападающий Кирилл Кабанов рассказал о вариантах продолжения карьеры. Недавно у него истёк контракт с датским «Ольборгом».



«Контракт с «Ольборгом» истёк. Общаюсь и с этим клубом, и ещё с несколькими в других лигах, но пока определённости нет. Хотелось бы вернуться в немецкую лигу — ещё раз там попробовать свои силы. Или в Чехию поехать. Всё-таки есть желание что-нибудь поменять. Но загадывать рано. Может быть, и в России попробую. Или в нероссийских клубах КХЛ.



Предлагали ли нам пойти на снижении зарплат из-за пандемии коронавируса? Нам не предлагали. Сложно судить, согласились бы мы. Будь это коллективная идея, возможно, я бы пошёл на это. Мне ведь и так не заплатили денег за плей-офф, поскольку его не было», — цитируют Кабанова «Известия».