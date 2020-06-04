Пи Кей Суббэн пожертвовал $ 50 тыс. в фонд шестилетней дочери убитого Флойда

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн принял участие в благотворительной акции, посвящённой борьбе с расизмом.

Темнокожий канадец перевёл $ 50 тыс. в фонд Джианны Флойд, шестилетней дочери афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией. Также Суббэн призвал всех бороться с расизмом и оказать поддержку фонду GoFundMe.

«Суть всё та же – отсутствие справедливости. Должна быть справедливость, должны быть перемены, но для этого всем надо включиться в эту борьбу. Нам нужно, чтобы каждый взглянул на то, как мы живём, подумал, что мы можем изменить, и принял в этом участие. Я готов к этому», – сказал Суббэн в видеобращении на своей странице в «Твиттере.

Видео обращения можно посмотреть в «твиттере» Пи Кея Суббэна.