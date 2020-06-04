Пи Кей Суббэн пожертвовал $ 50 тыс. в фонд шестилетней дочери убитого Флойда
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн принял участие в благотворительной акции, посвящённой борьбе с расизмом.
Темнокожий канадец перевёл $ 50 тыс. в фонд Джианны Флойд, шестилетней дочери афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией. Также Суббэн призвал всех бороться с расизмом и оказать поддержку фонду GoFundMe.
«Суть всё та же – отсутствие справедливости. Должна быть справедливость, должны быть перемены, но для этого всем надо включиться в эту борьбу. Нам нужно, чтобы каждый взглянул на то, как мы живём, подумал, что мы можем изменить, и принял в этом участие. Я готов к этому», – сказал Суббэн в видеобращении на своей странице в «Твиттере.
Видео обращения можно посмотреть в «твиттере» Пи Кея Суббэна.
Уилер — о расизме в США: мы относимся друг к другу как звери. Больше нельзя молчать
- 4 июня 2020
-
09:24
-
09:12
-
09:02
-
06:26
-
00:21
- 3 июня 2020
-
23:57
-
23:23
-
22:57
-
22:47
-
22:26
-
21:59
-
21:24
-
20:49
-
20:39
-
20:07
-
19:48
-
19:23
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
17:56
-
17:38
-
17:13
-
16:40
-
16:25
-
15:58
-
15:30
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:15
Партнерский контент