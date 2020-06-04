ВХЛ назвала предварительную дату начала нового сезона

В рамках подготовки к предстоящему сезону Высшая хоккейная лига на официальном сайте объявила предварительные сроки проведения Всероссийских соревнований по хоккею среди мужских команд сезона-2020/2021. Регулярный чемпионат ВХЛ должен стартовать 4 сентября, а завершиться — 30 апреля 2021 года.
«Данные сроки являются предварительными. Окончательное решение будет принято после утверждения составов участников и структур проведения данных соревнований, а также с учётом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции как в России, так и в странах, чьи клубы представлены в ВХЛ», — говорится в заявлении.
Сезон-2019/2020 был прерван в марте из-за коронавируса. Позже было решено завершить его досрочно без определения чемпиона.
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