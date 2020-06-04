Источник: платёжка московского «Динамо» — 844 млн рублей. Зарплата Кагарлицкого – 60 млн

«Спорт Бизнес Online» оценил размер платёжной ведомости московского «Динамо», приведя данные по зарплате каждого игрока. В итоге общая зарплатная ведомость клуба на настоящий момент составляет 844 млн рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей.
Самый высокооплачиваемый игрок клуба – форвард Вадим Шипачёв. Его зарплата составляет 120 млн рублей в год. Новичок бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий в следующем сезоне заработает 60 млн рублей.
Вратари: Александр Ерёменко (25 млн), Иван Бочаров (25 млн);
Защитники: Юусо Хиетанен (60 млн), Андрей Миронов (50 млн), Михал Чайковски, Андрей Сергеев (оба – по 35 млн), Михаил Григорьев (32 млн), Артём Волков (20 млн), Сергей Бойков (17 млн), Дмитрий Огурцов, Егор Зайцев (оба – по 15 млн). Контракт Андрея Прибыльского не учитывается.
Нападающие: Вадим Шипачёв (120 млн), Дмитрий Яшкин (95 млн), Дмитрий Кагарлицкий (60 млн), Теэму Пулккинен (55 млн), Оскар Линдберг (50 млн), Даниил Тарасов (40 млн), Владимир Брюквин (35 млн), Андрей Алексеев (20 млн), Вячеслав Кулёмин, Иван Игумнов (оба – по 15 млн), Дмитрий Моисеев (10 млн). Контракты Ивана Муранова и Ильи Круглова не учитываются.
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