Минское «Динамо» продолжит выступать в КХЛ, но может не добраться до пола зарплат
Минское «Динамо» в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ, сообщает TUT.BY. Основным спонсором вновь будет «Беларуськалий». В настоящий момент ведутся переговоры о размере поддержки.
Отмечается, что если не будет принято решение в сторону увеличения спонсорской поддержки, то с учётом необходимости рассчитаться с долгами «зубрам» будет сложно дотянуться даже до нижней границы разрешённого бюджета (пола) зарплат в КХЛ. Яснее перспективы клуба должны стать к середине июня.
Если бы «Беларуськалий» отказался от продолжения сотрудничества, то минскому клубу пришлось бы покинуть лигу. Доходы от коммерческой деятельности (продажи билетов, атрибутики и т.д.) покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований КХЛ по бюджету.
Басков: ситуация в минском «Динамо» не настолько тревожная, как это малюют СМИ
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