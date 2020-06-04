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Минское «Динамо» продолжит выступать в КХЛ, но может не добраться до пола зарплат

Минское «Динамо» продолжит выступать в КХЛ, но может не добраться до пола зарплат
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» в следующем сезоне продолжит выступать в КХЛ, сообщает TUT.BY. Основным спонсором вновь будет «Беларуськалий». В настоящий момент ведутся переговоры о размере поддержки.

Отмечается, что если не будет принято решение в сторону увеличения спонсорской поддержки, то с учётом необходимости рассчитаться с долгами «зубрам» будет сложно дотянуться даже до нижней границы разрешённого бюджета (пола) зарплат в КХЛ. Яснее перспективы клуба должны стать к середине июня.

Если бы «Беларуськалий» отказался от продолжения сотрудничества, то минскому клубу пришлось бы покинуть лигу. Доходы от коммерческой деятельности (продажи билетов, атрибутики и т.д.) покрывают лишь четверть расходов, и это далеко от минимальных требований КХЛ по бюджету.

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