Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кирилл Кабанов: с нынешним курсом рубля выгодней ехать в Данию, чем идти в ВХЛ

Кирилл Кабанов: с нынешним курсом рубля выгодней ехать в Данию, чем идти в ВХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Кирилл Кабанов отметил, что считает правильным введение нового потолка зарплат в КХЛ.

«На мой взгляд, это правильно. Лига станет конкурентоспособной. В командах не будет сидеть по 40 человек. Вырастет конкуренция. И это правильно. Это здорово. Так и должно быть. Так почти везде, но не у нас. И хорошо, что КХЛ к этому приходит. А то получалось, что клубы-олигархи из года в год разыгрывают Кубок Гагарина. Главное, чтобы этот потолок зарплат исполнялся и лига очень серьёзно смогла бы вырасти в плане популярности и спортивного уровня.

Игроки поедут в Европу? Пока тяжело судить. Надо посмотреть, как пойдёт дело. В перспективе может сложиться, что российские ребята, не получившие достойных предложений в КХЛ, поедут в Европу. Тем более с нынешним курсом рубля выгодней ехать в Данию, Словакию, Словению, чем, например, идти в ВХЛ. Но это я образно говорю. Не беру топовые команды ВХЛ, которые и сейчас могут предлагать хорошие деньги», — приводят слова Кабанова «Известия».

«Есть желание что-нибудь поменять». Кирилл Кабанов может вернуться в КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020