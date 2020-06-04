Кирилл Кабанов: с нынешним курсом рубля выгодней ехать в Данию, чем идти в ВХЛ

Нападающий Кирилл Кабанов отметил, что считает правильным введение нового потолка зарплат в КХЛ.
«На мой взгляд, это правильно. Лига станет конкурентоспособной. В командах не будет сидеть по 40 человек. Вырастет конкуренция. И это правильно. Это здорово. Так и должно быть. Так почти везде, но не у нас. И хорошо, что КХЛ к этому приходит. А то получалось, что клубы-олигархи из года в год разыгрывают Кубок Гагарина. Главное, чтобы этот потолок зарплат исполнялся и лига очень серьёзно смогла бы вырасти в плане популярности и спортивного уровня.
Игроки поедут в Европу? Пока тяжело судить. Надо посмотреть, как пойдёт дело. В перспективе может сложиться, что российские ребята, не получившие достойных предложений в КХЛ, поедут в Европу. Тем более с нынешним курсом рубля выгодней ехать в Данию, Словакию, Словению, чем, например, идти в ВХЛ. Но это я образно говорю. Не беру топовые команды ВХЛ, которые и сейчас могут предлагать хорошие деньги», — приводят слова Кабанова «Известия».
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