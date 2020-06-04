Фазель: Тихонов — монстр в хорошем смысле этого слова. Он полностью посвятил себя хоккею

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил вклад знаменитого советского тренера Виктора Тихонова в развитие хоккея. Сегодня, 4 июня, Тихонову могло исполниться 90 лет.

«Он выигрывал почти все чемпионаты мира, три Олимпиады. Он — монстр в хорошем смысле этого слова. Он очень важный человек в хоккейном мире и в истории хоккея, который многое сделал для развития игры. Тихонов полностью посвятил себя хоккею», — цитирует Фазеля ТАСС.

Карьера тренера: «Динамо» Р (1968-1977), ЦСКА (1977-2004), экспериментальная сборная СССР (1976), сборная СССР/СНГ/России (1977-1992, 1994, 2003-2004)

Достижения: чемпион Олимпийских игр (1984, 1988, 1992), серебряный призёр Олимпиады (1980); чемпион мира (1978, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990); чемпион СССР (1977-1989). Обладатель Кубка вызова (1979), Кубка Канады (1981)

Награждён: орден Ленина (1983), орден Октябрьской Революции (1988), орден Трудового Красного Знамени (1978), орден Дружбы народов (1981), орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден Почёта (2000), орден Дружбы (2010), медаль «За боевые заслуги», медаль «За воинскую доблесть» I степени, Олимпийский орден. Член Зала славы ИИХФ (1998).