Бержерон — о расизме в США: больше не буду молчать. Настало время признать крик о помощи

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал ситуацию с протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Канадец сообщил, что пожертвует по $ 25 тыс. бостонскому филиалу Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и Квебекскому многонациональному центру (CMQ).
«Я понял, что, не высказываясь по этому вопросу и не используя свой голос профессионального спортсмена, позволяю расизму продолжаться. Молчание больше не вариант для меня. Я понимаю, что никогда по-настоящему не пойму страх, боль и страдания, которые пережило чёрное сообщество.
Я разочарован, что мне потребовалось так много времени, чтобы по-настоящему открыть глаза. Я хочу слушать, узнавать, отстаивать интересы чёрного сообщества. Мы не можем изменить прошлое, но мы, безусловно, можем изменить будущее. Настало время искренне признать этот крик о помощи.
Нужно что-то большее, чем просто пост в «Инстаграме». Давайте принимать реальные меры. С открытым сердцем и состраданием я полон решимости стать союзником, продолжать растить своих детей антирасистами. Я больше не буду молчать», – приводятся слова Бержерона в «твиттере» «Бостона».
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