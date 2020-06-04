Ривз: 10 белых в чёрной команде не вызовут такую реакцию, как один чёрный — в белой

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз прокомментировал расовые проблемы в Северной Америке, обострившиеся после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.
«Иногда возникают очень сложные вопросы, на которые нет ответов прямо сейчас. Я не собираюсь указывать, как всё исправить. Трудно вести этот разговор, когда все сидят в тюрьме из-за коронавируса. Легко сказать: «Хоккей — для всех, это то, к чему мы должны стремиться». Как только все выйдут из дома и колёса придут в движение, это будет совсем другое дело. Хоккей — дорогой спорт, один из самых дорогих видов спорта из-за экипировки. Если вы попадёте в чёрную команду и приведёте 10 белых хоккеистов, это не вызовет такой резонанс, такую реакцию, как если бы вы привели одного чёрного в белую команду.
Очевидно, между чёрным сообществом и полицией были некоторые проблемы. Сейчас всё кипит, и это тяжело, потому что не все полицейские плохие. Нужно найти диалог, чтобы внести важные изменения, но разрушать города, грабить — это совсем не правильный путь», — приводит слова Ривза Sportsnet.
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