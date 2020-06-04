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Источник: «Металлург» получил 10 млн рублей от «Авангарда» за переход Береглазова

Источник: «Металлург» получил 10 млн рублей от «Авангарда» за переход Береглазова
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» совершил обмен с «Авангардом», в результате которого в омский клуб отправились защитник Алексей Береглазов и Илья Каблуков, а в обратном направлении проследовал нападающий Тейлор Бек. Также уральский клуб получил денежную компенсацию в 10 млн рублей, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

«Эту компенсацию «Магнитка» получила за уход Береглазова, который являлся ограниченно-свободным агентом, но больше не хотел играть за уральский клуб по личным обстоятельствам», — отмечается в источнике.

26-летний Береглазов в минувшем сезоне провёл за «Магнитку» в регулярном чемпионате КХЛ 46 матчей и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф защитник не отметился результативными действиями при показателе «-4».

Олимпийский чемпион Каблуков в течение межсезонья официально был игроком четырёх команд
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