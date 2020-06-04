Генменеджер «Анахайма»: ответственность за результат будет иной. Я наслушался оправданий

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей поделился мнением о работе тренерского штаба в нынешнем сезоне. «Дакс» не сыграют в плей-офф и официально завершили нынешний сезон.

«Ответственность за результат будет иной. С этим покончено. Я уже несколько раз говорил, что настроен решительно, и тренеры убедятся в этом. Они уже почувствовали, о чём идёт речь. Это касается распределения игрового времени, ветеранов и других игроков. Мы сыграли очень слабо, это недопустимо. В этом виноваты тренеры, игроки — все. Этому не может быть оправданий. Положение надо исправить. Кое-что надо изменить, и я настроен очень серьёзно в этом плане. Мы не можем допустить, чтобы команда играла так нестабильно.

Я думал, что главный тренер Икинс очень организован и подготовлен. Считал, что он очень быстро нашёл общий язык с игроками, но это было не так. Думаю, что ему надо избавиться от некоторого багажа, который у него остался еще со времён работы с «Эдмонтоном». Мне кажется, у него это уже получилось. Он очень, может быть, даже слишком требовательно относился к некоторым молодым ребятам в той команде, и это обернулось против него.

Кстати, я не хочу сказать, что во всём виноват он. Просто говорю, что вся ситуация… Мне кажется, он снизил требования к ним. Я знаю, что он изменится, будет настойчивее в следующем сезоне. Ему нужно было подправить кое-что в себе, и он это сделал. В большинстве матчей мы выглядели совсем неплохо. Поэтому я рассчитываю на большее в следующем году. Мы показали, что умеем играть в хоккей. Нам надо решить проблему игры в неравных составах, и тренерский штаб сейчас занимается этим вопросом.

Я не буду принимать никаких оправданий, когда откроются тренировочные лагеря, я уже этого наслушался. Хватит. Оглядываясь назад, могу сказать, что ослабил уровень требований, предоставив каждому возможность действовать слишком свободно. Посчитал, что мне не следует активно вмешиваться. Решил, пусть Даллас и его помощники делают свою работу. Сейчас я считаю это ошибкой. Я ошибся в оценке. Со мной в команде не согласны, говорят, что это не было ошибкой, но я так не считаю, и больше это не повторится», – цитирует Мюррея пресс-служба НХЛ.