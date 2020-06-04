Фетисов: потолок зарплат в КХЛ — это была моя инициатива ещё с создания лиги

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о состоянии российского хоккея.



«Мы вложили в хоккей больше, чем кто-либо в мире. Я долгое время был министром спорта. Мы построили больше 400 крытых катков. Это небывалый прорыв. Мы создали КХЛ, МХЛ. Девочки тоже начали играть.



Почему наши игроки массово уезжают за океан? Это мировая тенденция. Футбол тоже это касается. Если бы бразильцы не уезжали в Европу, они бы до сих пор были непобедимы. К счастью, наши хоккеисты с радостью приезжают в сборную. А играют они там, где уровень посильнее, это нормальное явление. Хотя по зарплатам серьёзные деньги они и в России могут получать.



Потолок зарплат в КХЛ — это была моя инициатива ещё с создания лиги. Я точно знаю, что равные возможности дают результат: хоккеистов, тренеров, менеджеров. К сожалению, пошли не по тому пути, поэтому у нас сейчас есть перекос. Чем быстрее мы все клубы уравняем, тем быстрее будем прогрессировать. Может быть, клубы, получающие поддержку от государственных корпораций, поделятся богатством», — сказал Фетисов в интервью Deutsche Welle.

Фетисов: в 90-х всем рулили коммерсанты, которые распродали наш хоккей с молотка