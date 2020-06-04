Чемпион мира 2019 года Юхо Ламмикко заключил с «Магниткой» однолетний контракт

Финский форвард Юхо Ламмикко в следующем сезоне будет играть за магнитогорский «Металлург». Контракт с игроком рассчитан на один сезон, сообщается на официальном сайте уральского клуба.

Ранее магнитогорский «Металлург» и московский «Спартак» произвели обмен. Клубу из Магнитогорска перешли права на финского нападающего Ламмикко, «Спартак» получил права на датского нападающего Матиаса Фрома.



24-летний Ламмикко в сезоне-2019/2020 выступал в чемпионате Финляндии за «Кярпят», в 57 матчах записав на свой счёт 51 (22+29) балл при показателе полезности «+30» и 48 минутах штрафного времени.

Игрок регулярно выступает за сборную Финляндии. В составе национальной команды Юхо выиграл чемпионат мира 2019 года. На мировом первенстве форвард принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.