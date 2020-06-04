Бадюков: Сорокину лучше остаться в России на год, если «Айлендерс» не против

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал информацию, что голкипер Илья Сорокин может остаться в ЦСКА ещё на сезон.



«Если есть возможность где-то получить игровую практику, то это будет намного лучше, чем ничего не делать. Да, Сорокин давно хотел в «Нью-Йорк Айлендерс», но сезон-то будет до лета. Если же будет договорённость, чтобы уехать и заключать контракт в ходе сезона, то это хороший вариант. То есть он здесь остаётся на год, а потом по окончании уезжает в НХЛ. Если там, конечно, разрешат.



Для Сорокина лучше остаться здесь, а по окончании сезона договариваться с НХЛ. Не скажется ли это на его мотивации? Нет, если такие мысли и есть, то они быстро улетучиваются. У профессионалов такое быстро уходит, как только выходишь на тренировку. Если «Айлендерс» не против, чтобы Илья остался в России, то пускай он лучше здесь год поиграет. А так у Сорокина большие шансы, чтобы пробиться в основу в НХЛ», – цитирует Бадюкова Sport24.

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