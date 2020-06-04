Кирилл Кабанов: КХЛ в Дании и Германии не показывают вообще

Нападающий Кирилл Кабанов отметил, что КХЛ не популярна в Дании и Германии. В этом сезоне хоккеист играл за датский «Ольборг».

«В Германии есть две команды, которые доминируют, — «Маннгейм» и «Мюнхен». С остальными топы из Дании — «Хернинг» и «Ольборг» — могут играть спокойно. При этом по зарплатам клубы Дании не намного ниже клубов Германии. А некоторые даже и выше.

Смотрят ли КХЛ в Германии и Дании? Ни там, ни там лига не популярна. В Дании смотрят датскую и шведскую лиги, а также НХЛ. В Германии — датскую, немецкую и НХЛ. В Швеции — только шведскую и НХЛ. КХЛ в этих странах не показывают вообще.

Вынесенные матчи КХЛ? Видел, что в Цюрихе не очень заполнилась арена. Мне кажется, в Дании и Германии было бы то же самое. Может быть, только в Копенгагене люди пошли бы. И то не уверен. Сложно привлечь интерес к лиге, когда там нет представителя твоей страны. Слышал, что датчане одно время думали вступить в КХЛ. Но это было давно и на уровне слухов", — приводят слова Кабанова «Известия».