Генменеджер «Анахайма»: у нас есть шанс выиграть лотерею драфта

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей выразил надежду, что грядущий драфт поможет усилить его команду.

«С нетерпением этого жду. Надеюсь, что мы не опустимся очень низко, как это было по разным причинам в прошлые годы. У нас есть шанс выиграть лотерею. В любом случае мы получим хорошего игрока в этом году, я в этом убеждён. Мы сможем задрафтовать трёх ребят из первых 36. Мы только что завершили ряд совещаний по драфту, и я неплохо знаком со всеми игроками, о которых сейчас говорят. Я очень жду драфта. У нас есть шанс усилить состав и начать двигаться вперёд», — приводит слова Мюррея пресс-служба НХЛ.

В последний раз «Анахайм» выбирал игрока в первой пятёрке в 2005 году, задрафтовав под вторым номером форварда Бобби Райана.