И. Воробьёв — об обмене Бека: хотели укрепить состав голодным до побед профессионалом

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал переход в уральский клуб нападающих Максима Карпова и Тейлора Бека.
«Подписание контракта с Тейлором является окончанием сложной схемы, в которой кто только не участвовал. Наверное, впервые в КХЛ получилась такая многоходовка с большим количеством обменов, связанная и с работой клубов, и, естественно, с потолком зарплат. В итоге у нас есть хороший нападающий-легионер, а к этой позиции мы подходим очень серьёзно и взвешенно.
По поводу расставания с Алексеем Береглазовым – мы благодарны ему за многолетнюю работу в «Металлурге», но тут решение обоюдное, так как он не стремился продолжать играть в Магнитогорске, а мы хотели укрепить состав голодным до побед профессионалом, так что в итоге все получили то, что хотели.
Карпов? Макс очень хороший игрок. Я работал с ним в СКА, он умный и хитрый хоккеист, у него на высоте техника владения клюшкой, он полезно действует во многих ситуациях, в том числе может уверенно сыграть в меньшинстве. Несомненно, что это усиление нашей команды», — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.
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