Светлов: КХЛ — сильная лига, вылететь из которой гораздо проще, чем вернуться обратно

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о перспективах приморского клуба.

«Сумеет ли «Адмирал» возродиться вновь? Я от всей души желаю этого. Но понимаю, что сделать с нуля это будет нелегко. Возрождается местная хоккейная школа, но ждать, что её работа принесёт ощутимые результаты в ближайшие дни, не приходится. Нужно время, чтобы воспитанники приморского хоккея заиграли на уровне КХЛ. Нужно ещё объективно оценивать финансовые возможности региона, его желание иметь собственную хоккейную дружину.

На мой взгляд, нужно два-три года для того, чтобы заложить фундамент будущей команды. Мне бы очень не хотелось, чтобы по пути «Адмирала» пошли другие наши клубы, как когда-то это сделали тольяттинская «Лада», новокузнецкий «Металлург» и «Атлант» из Мытищ. На сегодняшний день КХЛ — сильная и стабильная лига, вылететь из которой гораздо проще, чем вернуться туда обратно», — приводит слова Светлова «Команда России».