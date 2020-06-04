Хаванов: Сорокин и Капризов не могут позволить себе пропустить целый сезон

Хоккейный эксперт Александр Хаванов поделился мнением о ситуации с лидерами ЦСКА Ильёй Сорокиным и Кириллом Капризовым, чей отъезд в НХЛ может быть отложен из-за неопределённости со следующим сезоном.

«В их ситуации есть два выхода. Либо ждать, либо искать команду здесь. Но им даже искать её не надо. Оба хоккеиста находятся в том возрасте, когда не могут позволить себе пропустить целый сезон или не играть до января. Их основная задача — продолжать развиваться, расти, доказывать. Сейчас такое время, что есть только такой выбор. Понятно, что всё случилось из-за экстраординарной ситуации в мире.

Мне кажется, это должно поторопить НХЛ принять решение относительно начала нового сезона. Есть огромное количество игроков, которые ждут ответа, чтобы принять окончательное решение. В их числе Капризов и Сорокин. Потому что пропускать сезон было бы нелогично.

Если мы говорим об игроках сборной, которые понимают, что НХЛ от них никуда не уйдёт, тогда возникают варианты. Нельзя забывать, что в хоккейной карьере ограниченное количество шансов. Сейчас игрока приглашают в НХЛ, а в следующем сезоне такой возможности может и не быть. Капризов и Сорокин знают, что здесь они востребованы и будут бороться за кубки. Здесь они сделают команду одним из лидеров КХЛ. Не хотел бы оказаться в такой ситуации в качестве игрока. А им придётся решать.

Думаю, что невозможна ситуация, при которой новичкам разрешат доиграть текущий сезон НХЛ. Их уже нельзя занести в ростер. Игроки могут попробовать присоединиться к команде, чтобы потренироваться. Но мне кажется, что играть им никто не разрешит в конце сезона», — приводит слова Хаванова «Матч ТВ».