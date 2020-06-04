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Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд женился

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд женился
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд женился. 26-летний хоккеист опубликовал в социальной сети «Инстаграм» фотографию с невестой в подвенечном платье.

«2020/06/04 – день, когда она стала моей женой. Люблю тебя, Драгана», – написал Викстранд.

Фото можно посмотреть также в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Викстранд в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 32 (4+28) очка при показателе полезности «+22» и 8 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф он набрал 2 (0+2) очка при показателе «+3».

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».

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