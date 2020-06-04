Э. Кулда — о переходе в «Металлург» Нк: выбрал безопасный вариант

Нападающий сборной Латвии Эдгарс Кулда рассказал, почему подписал контракт с новокузнецким «Металлургом».

«Смотрел в сторону Европы, но была неопределённость. Не известно, когда начнут играть в Германии, Словакии, Чехии. Агент звонил в несколько клубов. Там сказали, что недавно потеряли генерального спонсора. Постепенно понял, что нужно быстро принять решение, чтобы быть уверенным в следующем сезоне.

Рижское «Динамо»? Агент разговаривал. Они также ещё не знают, что и как будет. Если через пару недель они наймут главного тренера и он скажет, что я им не нужен? Тогда останусь ни с чем. Да, мы ждали, но пришло время принятия решения и мы выбрали безопасный вариант», — приводит слова Кулды Tvnet.lv.