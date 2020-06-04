Карьялайнен: КХЛ — определённо лучшая лига в Европе, хочу попробовать себя на новом уровне

Новичок «Сочи» Ере Карьялайнен прокомментировал свой переход в российский клуб. Финский форвард подписал контракт с «леопардами» до конца сезона-2020/2021.
«КХЛ — определённо лучшая лига в Европе, и мне хотелось попробовать себя на новом уровне. «Леопарды» заинтересовались мной, и я был рад принять их предложение. Сейчас я очень жду момента, когда смогу приехать в Сочи, познакомиться с ребятами в команде и начать подготовку к следующему сезону.
В первую очередь я очень рад возможности показать свою игру за пределами родной страны. Конечно, в такой ситуации нормально немного волноваться. Но опять-таки, волнение отходит на второй план, когда я думаю о том, как приеду в Сочи. Надеюсь, это будет хороший сезон для команды. Конечно, очень хотелось бы попасть в плей-офф», — приводит слова Карьялайнена пресс-служба клуба.
- 4 июня 2020
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