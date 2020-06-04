Как вы относитесь к назначению Валерия Брагина главным тренером сборной России?

В ближайшее время Валерий Брагин будет назначен главным тренером сборной России по хоккею. В тренерский штаб специалиста войдут Алексей Жамнов, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к назначению Валерия Брагина главным тренером сборной России?»

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Сообщалось, что Брагин возглавит питерский СКА и национальную команду, сменив на этих постах Алексея Кудашова. Главным тренером молодёжной сборной станет Игорь Ларионов.

Брагин возглавил молодёжную сборную России в 2010 году и на следующий год выиграл чемпионат мира в Баффало. В 2012-м молодёжка завоевала серебряные медали турнира, после чего Брагин покинул пост. Вернулся на эту должность в июле 2014 года. С тех пор россияне выиграли три серебра (2015, 2016, 2020) и две бронзы (2017, 2019). В 2018 году российская команда оступилась в четвертьфинале.