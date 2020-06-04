Президент КХЛ: не хотим рисковать, но болельщики должны присутствовать на трибунах

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о предполагаемом присутствии болельщиков на матчах нового сезона.
«Приблизительная дата начала сезона — 2 сентября. В середине июля у нас традиционно конец отпусков, команды приступают к предсезонной подготовке. Всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Мы придерживаемся точки зрения, что болельщики должны присутствовать на трибунах.
Мы следим за ситуацией, разрабатываем рекомендации для клубов, болельщиков и ледовых арен на случай старта сезона в сентябре. Мы не хотим рисковать, но не хотим проводить игры при пустых трибунах. Надеемся, что пандемия завершится и все с удовольствием придут на стадионы и будут болеть за свои любимые команды», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».
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