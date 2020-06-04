Голкипер сборной Чехии: Аскаров — хороший вратарь, но не думаю, что выдающийся

Голкипер молодёжной сборной Чехии Ник Малик поделился своим мнением о вратаре системы петербургского СКА Ярославе Аскарове перед драфтом Национальной хоккейной лиги 2020 года.

«Аскаров — хороший вратарь, но не думаю, что он выдающийся. Нас трое или четверо вратарей 2002 года рождения одного уровня. Легко играть за такую команду, как сборная России. Это ребята мирового класса, и ты не испытываешь давления», — приводит слова Малика iSport.cz.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата – 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.