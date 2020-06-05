Кожевников: Никитин заслужил продолжить работу в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о продлении контракта ЦСКА со своим наставником Игорем Никитиным.

«Вряд ли стоит удивляться такому решению — слишком уж убедительные результаты были у Никитина в предыдущие три сезона. Да, у ЦСКА были очень серьёзные финансовые и кадровые возможности. Но не каждый способен ими так эффективно распорядиться. Мы знаем немало историй, когда звёздный состав проваливался, потому что набор сильных хоккеистов не получалось объединить в коллектив и поставить командную игру. Никитин это смог сделать. И заслужил продолжить работу в клубе», — приводят слова Кожевникова «Известия».

Работу в клубе продолжит весь тренерский штаб Никитина: старший тренер: Дмитрий Юшкевич; тренер: Равиль Якубов; тренер: Евгений Корешков; тренер вратарей: Сергей Наумов; тренер по физической подготовке: Дмитрий Пирожков.