Беруби: возвращение Тарасенко — это будто крупный обмен и мы получили отличного игрока

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Беруби рассказал о настроении хоккеистов перед возобновлением сезона НХЛ.
«Они голодны. Они хотят вернуться. Считаю, что у нас хорошая мотивация вернуться на лёд, поиграть в хоккей и постараться снова завоевать чемпионство. Наши парни сейчас находятся в довольно неплохом положении.
Возвращение Тарасенко? Это будто крупный обмен, после которого мы получили отличного игрока. Мы играли без него весь год, и команда была очень успешна. А теперь Владимир вернётся. Это прекрасный игрок, который отлично поработал во время реабилитации, находится в хорошей форме и готов играть.
Сейчас идёт рабочий процесс. Хотя перед тем, как всё начнётся, надо будет многое сделать. Когда это произойдёт, у нас будут все правила, тогда и посмотрим, что нас ждёт. Когда мы вернёмся, все будут находиться в равных условиях. Лучшие шансы будут у команд, которые будут отдаваться игре сильнее всего. Главная цель — победа. А если ты победил, то всё остальное не имеет значения. Значение имеет только победа. Можно предполагать, что могло бы произойти, но всё будут в одинаковых условиях, а победит сильнейший. Так всё и бывает. Выиграет тот, кто будет лучше играть в конкретный момент. Вот так. Если мы завоюем Кубок, я буду так же счастлив, как в том году», — приводит слова Беруби пресс-служба НХЛ.
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