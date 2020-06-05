Форвард «Салавата» Теэму Хартикайнен продемонстрировал, как поддерживает физическую форму

Финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен в своём «инстаграме» опубликовал видео, в котором продемонстрировал несколько упражнений, благодаря которым он поддерживает физическую форму в отпуске.

30-летний форвард совершил 1000 прыжков на скакалке с утяжелением в 6 кг, 3 подхода по 50 подкидываний мяча весом 10 кг в стену, 4 подхода по 50 приседаний с броском мяча весом в 10 кг и 5 подходов по 100 касаний мячом стены сверху вниз.

Видео доступно на «Чемпионате».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Тэему Хартикайнен набрал 36 (21+15) очков в 57 встречах за клуб из столицы Башкортостана. В серии плей-офф с омским «Авангардом» ему удалось забросить 5 шайб и отдать 1 результативную передачу в 6 матчах, заработав показатель полезности «+5». Его контракт с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 2022 года.