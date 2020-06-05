Жена Овечкина показала, как их старший сын забрасывает шайбы в ворота

Жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором их старший сын Сергей забрасывает шайбы в игрушечные ворота.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» оказался лишь третьим в истории лиги игроком, ставшим лидером по голам за сезон в возрасте 34 или более лет.
До него это удавалось сделать Биллу Куку (сезон-1932/1933, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (1962/1963, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал девятым в карьере. Тем самым Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте идёт Бобби Халл с семью сезонами.
На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
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